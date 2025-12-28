Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 27 грудня 2025 року.

Туринський Ювентус у матчі 17 туру італійської Серії А у гостях здобув перемогу над Пізою (2:0).

Команда Лучано Спаллетті відкрила рахунок у середині другого тайму, коли на 73 хвилині Артуро Калабрезі зрізав м'яч у сітку власних воріт.

Потім на другій компенсованій хвилині остаточну крапку в матчі поставив Кенан Їлдиз.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Піза — Ювентус у рамках 17-го туру італійської Серії А-2025/26:

Піза — Ювентус 0:2

Голи: Калабрезі (аг), 73, Їлдиз, 90+2.

Піза: Шемпер — Караччоло, Канестреллі, Калабрезі (Буффон, 84) — Туре, Вурал (Гейгольт, 65), Ебішер (Марін, 79), Леріс (Лорран, 78), Ангорі (Бонфанті, 65) — Морео, Трамоні.

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Бремер, Келлі — Маккенні, Локателлі (Жегрова, 60), Тюрам, Камб'язо (Костич, 86) — Копмейнерс (Міретті, 86), Їлдиз (Маріу, 90) — Опенда (Девід, 60).

Попередження: Ангорі, Вурал, Караччоло, Трамоні — Локателлі.