Брак ігрової практики дав про себе знати.
Жан Онана, Getty Images
28 грудня 2025, 10:47
Камерунський опорний півзахисник Жан Онана в цьому сезоні зіграв усього 31 хвилину в двох матчах, проте це не завадило йому потрапити до лав національної збірної на Кубок африканських націй-2025.
І допоки 25-річний виконавець, контракт якого належить турецькому Бешикташу, але наразі він перебуває на правах оренди за 500 тис. євро в генуезькому Дженоа, виступає на міжнародному турнірі, може вирішитись його клубне майбутнє.
"Орлів" та власне футболіста не влаштовує ігрова практика, яку надають "грифони", тож цілком імовірним є сценарій, що повернення Онана з КАН відбудеться вже до розташування іншого клубу.
Про бажання дострокового завершення оренди гравець уже сповістив італійську сторону, і наразі для нього шукають інші варіанти.