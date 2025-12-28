Італія

Брак ігрової практики дав про себе знати.

Камерунський опорний півзахисник Жан Онана в цьому сезоні зіграв усього 31 хвилину в двох матчах, проте це не завадило йому потрапити до лав національної збірної на Кубок африканських націй-2025.

І допоки 25-річний виконавець, контракт якого належить турецькому Бешикташу, але наразі він перебуває на правах оренди за 500 тис. євро в генуезькому Дженоа, виступає на міжнародному турнірі, може вирішитись його клубне майбутнє.

"Орлів" та власне футболіста не влаштовує ігрова практика, яку надають "грифони", тож цілком імовірним є сценарій, що повернення Онана з КАН відбудеться вже до розташування іншого клубу.

Про бажання дострокового завершення оренди гравець уже сповістив італійську сторону, і наразі для нього шукають інші варіанти.