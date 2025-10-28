Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 28 жовтня, розпочавшись о 21:45.

У рамках дев'ятого туру італійської Серії А-2025/26 Аталанта прийматиме Мілан.

[*] — положення в турнірній таблиці

ВІВТОРОК, 28 ЖОВТНЯ, 21:45. НЬЮ БЕЛЕНС АРЕНА, БЕРГАМО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ДОВЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Засмучені втратою очок у матчах проти клубів, які повернулися до Серії А, Аталанта й Мілан прагнутимуть реабілітуватися в очній зустрічі в Бергамо. "Россонері" мають намір повернутися на першу сходинку турнірної таблиці чемпіонату, тоді як "нерадзуррі" спробують щонайменше залишитися єдиним учасником турніру, досі не знаючим смаку поразок у новій його кампанії.

Аталанта в суботу гостювала в Кремонезе (1:1) і вчетверте поспіль зіграла внічию в Серії А. Із шістьма нічийними результатами у восьми поєдинках колектив Івана Юрича нині є найбільш компромісним учасником турніру. У той же час за весь минулий сезон чемпіонату "нерадзуррі" ділили очки зі своїми суперниками вісім разів.

Мілан у п'ятницю приймав Пізу й ледь не поступився їй. Нічию з рахунком 2:2 команді Массіміліано Аллегрі в компенсований час матчу приніс дебютний гол літнього новачка Закарі Атекаме. "Россонері" не можуть дозволити собі подібного в Бергамо. Сьогодні вони сподіватимуться обіграти місцевий клуб уперше з лютого 2023 року (1Н, 4П).

Після перемоги Дженоа Юрича над Ювентусом Аллегрі (3:1) у Генуї в 2016 році, клуби на чолі з Іваном зазнали шести поразок від підопічних Массіміліано при трьох нічиїх. Тим не менш, букмекери трохи вище оцінюють шанси саме Аталанти — на її перемогу можна поставити з коефіцієнтом 2.72. Потенційний успіх Мілана оцінюється показником 2.83. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.55.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аталанта: Карнезеккі — Джимсіті, Гін, де Рон — Белланова, Едерсон, Пашалич, Залевські — Де Кетеларе, Крстович, Лукман

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Салемакерс, Фофана, Модрич, Річчі, Бартезагі — Хіменес, Леан

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА