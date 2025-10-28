Італія

Тренер Мілана налаштований на перемогу перед паузою.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі поділився очікуваннями від матчу з Аталантою в 9-му турі Серії А.

"Хочемо підійти до перерви на матчі збірних у найкращій формі, а потім завершити грудень на хорошій позиції. Ми не були феноменальними раніше, але й не слабкі зараз. Потрібно діяти, а не говорити", — цитує наставника офіційний сайт клубу.

"У Аталанти чудові фізичні та технічні якості. У Бергамо завжди важко. Ми протистоятимемо команді, яка бореться за топ-4", — додав Аллегрі.

Матч — сьогодні о 21:45 за київським часом. Після 8 турів Мілан — 3-й (17 очок), Аталанта — 7-ма (12 очок).