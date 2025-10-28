Неаполітанський клуб на виїзді здолав Лечче з рахунком 1:0 завдяки голу Франка Ангісса у другому таймі.

Цікаво, що господарі поля мали чудову нагоду відзначитися, але 17-річний Франческо Камарда не реалізував пенальті.

Лечче - Наполі 0:1
Гол: Ангісса, 70

Лечче: Фальконе — Вейга, Гашпар, Габріель, Галло — Кулібалі (Малех, 77), Рамадані, Беріша (П'єрре, 77) — П'єротті (Моренте, 46), Камарда, Банда (Ндрі, 65)

Наполі: - — Ді Лоренцо, Буонджорно, Жезус, Олівера (Спінаццола, 61) — Ангісса, Гілмор, Ельмас — Політано (Мактоміней, 61), Лукка (Гойлунн, 61), Ланг (Нерес, 48)

Попередження: Рамадані — Олівера