Getty Images
28 жовтня 2025, 21:30
Неаполітанський клуб на виїзді здолав Лечче з рахунком 1:0 завдяки голу Франка Ангісса у другому таймі.
Цікаво, що господарі поля мали чудову нагоду відзначитися, але 17-річний Франческо Камарда не реалізував пенальті.
Лечче - Наполі 0:1
Гол: Ангісса, 70
Лечче: Фальконе — Вейга, Гашпар, Габріель, Галло — Кулібалі (Малех, 77), Рамадані, Беріша (П'єрре, 77) — П'єротті (Моренте, 46), Камарда, Банда (Ндрі, 65)
Наполі: - — Ді Лоренцо, Буонджорно, Жезус, Олівера (Спінаццола, 61) — Ангісса, Гілмор, Ельмас — Політано (Мактоміней, 61), Лукка (Гойлунн, 61), Ланг (Нерес, 48)
Попередження: Рамадані — Олівера