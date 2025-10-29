Італія

Іспанець збив 81-річного чоловіка на електричному кріслі у передмісті Комо — поліція розглядає версію раптового погіршення самопочуття потерпілого.

Другий воротар Інтера Хоcеп Мартінес став учасником трагічної дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув 81-річний місцевий житель. Аварія сталася у вівторок, 28 жовтня, близько 9:30 ранку на дорозі в комуні Фенегро, провінція Комо, неподалік тренувальної бази клубу.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, Мартінес їхав своїм новим позашляховиком BYD, коли електричне крісло, яким керував літній чоловік, раптово виїхало на проїзну частину. Попри спробу уникнути зіткнення, удар виявився неминучим. На місце оперативно прибули рятувальники, однак врятувати потерпілого не вдалося.

За даними італійського видання, алкотест і перевірка на наркотичні речовини у Мартінеса дали негативний результат. Карабінери також не виявили перевищення швидкості — футболіст рухався в межах дозволених 70 км/год. Відомо, що позашляховик BYD було передано гравцеві лише два тижні тому, і це був його другий виїзд на новій машині.

Поліція з’ясовує всі обставини події. За попередньою версією, потерпілий міг відчути себе зле, що й призвело до втрати контролю над транспортним засобом. Попри відсутність порушень з боку футболіста, він наразі має статус підозрюваного у справі про ненавмисне вбивство внаслідок ДТП. Розслідування триває під керівництвом прокуратури Комо.