Італія

Мартінес намагався надати допомогу, причина — різкий маневр постраждалого.

Голкіпер Інтера Хосеп Мартінес потрапив у ДТП зі смертельним наслідком — він збив 81-річного чоловіка на інвалідному візку.

За попередньою інформацією, чоловік різко змінив траєкторію руху й підрізав автомобіль Мартінеса. Свідок розповів, що незадовго до аварії бачив, як постраждалий невпевненно рухався дорогою, можливо, через погане самопочуття. Мартінес після аварії намагався надати допомогу.

Нагадаємо, що Інтер посідає четверте місце в турнірній таблиці Серії А.

