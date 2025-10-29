Український хавбек розпочав матч чемпіонату Італії з перших хвилин.
Руслан Маліновський, Getty Images
29 жовтня 2025, 21:45
У рамках дев'ятого туру італійської Серії А Дженоа прийматиме на власному полі Кремонезе.
Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.
Так, український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський розпочинатиме матч з перших хвилин.
Дженоа: Леалі — Нортон-Каффі, Естігор, Васкес, Мартін — Мазіні, Маліновський — Корне, Карбоні, Еллертссон — Ехатор
Запасні: Зігріст, Соммаріва, Сабеллі, Маркандаллі, Гренбек, Онана, Торсбю, Куенка, Френдруп, Мессіас, Екубан, Коломбо, Фіні, Вентуріно, Олівейра
Кремонезе: Аудеро — Терраччано, Баскіротто, Б'янкетті — Барб'єрі, Паєро, Бондо, Вандепютте, Флоріані Муссоліні — Варді, Бонаццолі
Запасні: Сільвестрі, Нава, Чеккеріні, Фає, Фоліно, Васкес, Лордкіпанідзе, Мумбанья, Йонсен, Сарм'єнто