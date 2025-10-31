Італія

Спаллетті в заручниках?

Генеральний директор туринського Ювентуса Дам'єн Комоллі висловився про роботу клубу на трансферному ринку. Цитує французького функціонера журналіст Альфредо Педулла.

"Січневе трансферне вікно? Ми говорили про це з Лучано. Якщо з'являться можливості, ми ними скористаємося, але зараз про це не думаємо.

Я дуже спокійний і впевнений, минулого літа ми придбали відмінних гравців. Давайте поговоримо про це ще раз через рік або півтора.

Все вимагає часу, і я не витрачаю безсонні ночі на пошуки нових футболістів", – сказав Комоллі.

Раніше повідомлялося, що Лучано Спаллетті очолив Ювентус.