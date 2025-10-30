Італія

Італійський фахівець підписав контракт із туринським клубом до літа 2026 року.

Ювентус офіційно оголосив про призначення Лучано Спаллетті на посаду головного тренера команди. Досвідчений італійський спеціаліст підписав угоду з клубом до 30 червня 2026 року.

У 2000-х Спаллетті успішно працював з Удінезе, тричі поспіль виводивши команду до єврокубків. У сезоні-2004/05 він вперше в історії клубу забезпечив місце у Лізі чемпіонів, після чого очолив Рому. З римлянами він двічі виграв Кубок Італії та здобув Суперкубок країни.

З 2009 по 2014 рік фахівець працював у російському Зеніті. Після цього Спаллетті повернувся до Італії, очоливши спочатку Рому, а згодом Інтер. У сезоні-2022/23 він привів Наполі до історичного чемпіонства в Серії А, після чого очолив національну збірну Італії, яку тренував до червня цього року.

Спаллетті замінив на цій посаді колишнього головного тренера туринців Ігора Тудора.