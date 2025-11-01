На нас чекає центральний матч туру в Серії А.
Макс Аллегрі, getty images
01 листопада 2025, 15:47
Головний тренер Мілана Макс Аллегрі висловився напередодні матчу десятого туру італійської Серії А з римською Ромою. Його слова наводить офіційний сайт "россонері".
"Після перерви на матчі збірних ми втратили кількох гравців, але таке трапляється. Ми впоралися з ситуацією найкращим чином, намагаючись відновитися.
Завтра буде захопливий матч проти команди, яка добре грає, з талановитими гравцями. Гасперіні заявив про себе з самого початку. Рома пропустила дуже мало голів, тоді як ми пропустили кілька в останніх матчах. Нам потрібно змінити це.
Рома завжди створює враження, що можуть забити будь-якої миті, завдяки якісним гравцям, які у них є в атаці, і вони дуже надійні в обороні. Я не знаю, чи зможуть вони залишатися на вершині, тому що турнірна таблиця дуже щільна, і стабільність є ключовою.
Технічні здібності Пауло Дібали не є чимось новим. Це топ-гравець, і коли він завдає удару, він рідко промахується. Нам доведеться добре попрацювати, щоб зупинити його, як і Соуле, який прогресує. Рома має чудові технічні якості, вони не випадково на вершині.
Гасперіні? Ми багато разів зустрічалися один з одним, і це завжди важко, тому що його команди фізично сильні, долають великі відстані та змушують вас наполегливо працювати.
Леан тренувався і почувається добре. Ситуація з Томорі складніша, сьогодні побачимо, чи зможе він грати, але це важко. Я очікую, що Пулішич повернеться до матчу з Пармою, тоді як Рабьо також під питанням. У Хіменеса проблеми з гомілковостопним суглобом, і нам доведеться подивитися, чи зможе він дожити до завтра. Еступіньян повернувся до тренувань з групою, тоді як Яшарі провів лише одне заняття, тому навряд чи він буде на лаві запасних.
Нкунку? Кріс сильний гравець. Він дуже талановитий, і ми багато від нього очікуємо. Я думаю, що він міг би грати "дев'ятку", як Леан, але я думаю, що ми також можемо грати з двома нападниками, які рухаються вільніше. Бачити, як вони грають разом? Мене це цікавить, іноді виникають несподівані рішення. Вони обидва дуже талановиті гравці, тому можуть добре грати разом.
Після чудових перших півтора місяця Рафу стримувала травма, але тепер він повертається у форму і прагне добре виступити. Команда підтримує його, і він робить свій внесок, щоб віддячити. Він продемонстрував позитивне ставлення та справжнє бажання зробити свій внесок", — заявив Аллегрі.
Матч між Міланом та Ромою відбудеться 2-го листопада, о 21:45 за київським часом.