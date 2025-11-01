Головний тренер Мілана Макс Аллегрі висловився напередодні матчу десятого туру італійської Серії А з римською Ромою. Його слова наводить офіційний сайт "россонері".

"Після перерви на матчі збірних ми втратили кількох гравців, але таке трапляється. Ми впоралися з ситуацією найкращим чином, намагаючись відновитися.

Завтра буде захопливий матч проти команди, яка добре грає, з талановитими гравцями. Гасперіні заявив про себе з самого початку. Рома пропустила дуже мало голів, тоді як ми пропустили кілька в останніх матчах. Нам потрібно змінити це.

Рома завжди створює враження, що можуть забити будь-якої миті, завдяки якісним гравцям, які у них є в атаці, і вони дуже надійні в обороні. Я не знаю, чи зможуть вони залишатися на вершині, тому що турнірна таблиця дуже щільна, і стабільність є ключовою.

Технічні здібності Пауло Дібали не є чимось новим. Це топ-гравець, і коли він завдає удару, він рідко промахується. Нам доведеться добре попрацювати, щоб зупинити його, як і Соуле, який прогресує. Рома має чудові технічні якості, вони не випадково на вершині.

Гасперіні? Ми багато разів зустрічалися один з одним, і це завжди важко, тому що його команди фізично сильні, долають великі відстані та змушують вас наполегливо працювати.

Леан тренувався і почувається добре. Ситуація з Томорі складніша, сьогодні побачимо, чи зможе він грати, але це важко. Я очікую, що Пулішич повернеться до матчу з Пармою, тоді як Рабьо також під питанням. У Хіменеса проблеми з гомілковостопним суглобом, і нам доведеться подивитися, чи зможе він дожити до завтра. Еступіньян повернувся до тренувань з групою, тоді як Яшарі провів лише одне заняття, тому навряд чи він буде на лаві запасних.