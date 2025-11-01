Італія

Костіча і Камб’язо визначили результат матчу, Варді забив гол престижу.

Матч проти Кремонезе став особливим для Ювентуса з двох причин: на чолі клубу дебютував Лучано Спаллетті, замінивши Ігоря Тудора, а також сьогодні клуб святкує 128-річчя з дня заснування Сторої Сеньйори.

Дебют Спаллетті виявився успішним: Ювентус відкрив рахунок вже на другій хвилині завдяки голу Костича, а в другому таймі Камб'язо подвоїв перевагу команди.

Гості трохи попсували нерви господарям завдяки легендарному Джеймі Варді. 38-річний форвард продемонстрував свій клас і забив другий гол у Серії А, додаючи інтриги в кінцівці матчу.

Перемога дозволила Ювентусу вдало розпочати еру Спаллетті і відсвяткувати ювілей клубу з трьома очками.

Кремонезе — Ювентус 1:2

Голи: Варді 83 — Костич 2, Камбіазо 68

Кремонезе: Аудеро, Ф. Терраччьяно (Йонсен 81), Баширотто, Б'янкетті, Барб'єрі, Бондо (Сармієнто 62), Вандепутте, Паєро, Флоріані (Фає 71), Варді, Бонаццолі (Васкес 71)

Ювентус: Ді Грегоріо, МакКенні (Ругані 85), Калулу, Гатті, Камбіазо, Локателлі, К. Тюрам (Аджич 79), Коопмейнерс, Костич (Жоау Маріу 79), Влахович (Девід 85), Опенда (Консейсау 64)

Попередження: Б'янкетті 74