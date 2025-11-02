Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 2 листопада, розпочавшись о 21:45.

У рамках десятого туру італійської Серії А-2025/26 у Мілані місцевий однойменний клуб прийматиме римську Рому.

[*] — положення в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 2 ЛИСТОПАДА, 21:45. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ГВІДА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Цього недільного вечора Мілан спробує наздогнати свого суперника зі столиці в турнірній таблиці чемпіонату, тоді як сама Рома сподіватиметься обійти лідируючий в ній Наполі. "Россонері" можуть удев'яте поспіль не програти в Серії А, чого їм не вдавалося з лютого 2024 року. "Джаллороссі" міланський гранд удома в чемпіонаті не поступався з жовтня 2017 року (4В, 3Н).

У турі серед тижня колективу Массіміліано Аллегрі не вдалося реабілітуватися за нервову нічию з Пізою вдома (2:2). У поєдинку з Аталантою у вівторок Самуеле Річчі відкрив рахунок і лік своїм голам за Мілан, але результативний удар Адемоли Лукмана не дозволив "россонері" залишити Бергамо з трьома очками замість одного.

Рома ж днем пізніше приймала Парму й у підсумку відсвяткувала перемогу з рахунком 2:1 із голами Маріо Ермосо та Артема Довбика. Пропущений в середу гол для команди Джан П'єро Гасперіні став усього четвертим у цій кампанії Серії А. За показниками в обороні "джаллороссі" є лідерами турніру, але нестача ефективності в атаці вже нагадувала про себе в невдалій дуелі з іншим міланським грандом.

Сьогодні Мілан цілком може повторити успіх Інтера у вигляді мінімальної звитяги над Ромою. Підопічні Массіміліано Аллегрі є фаворитами протистояння й за версією букмекерів. Так, на перемогу Мілана можна поставити з коефіцієнтом 2.22, тоді як потенційний успіх Роми оцінюється показником 3.68. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.16.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Де Вінтер, Габбія, Павлович — Салемакерс, Фофана, Модрич, Річчі, Бартезагі — Леан, Нкунку

Рома: Свілар — Ермосо, Манчіні, Ндіка — Челік, Крістанте, Коне, Ель-Айнауї, Веслі — Суле, Дібала

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА