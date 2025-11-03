По-іншому український хавбек не забиває.
Руслан Маліновський, Getty Images
03 листопада 2025, 20:29
У рамках десятого туру італійської Серії А Сассуоло зустрівся на власному полі з Дженоа, у стартовому складі якого з'явився півзахисник збірної України Руслан Маліновський.
Рахунок у цьому протистоянні було відкрито на 18-й хвилині. Героєм епізоду став саме 32-річний українець, який ударом поза межами штрафного майданчик поцілив у дальній кут воріт Сассуоло.
Для Руслана цей гол став першим у поточному сезоні за Дженоа.
ВІДЕО ГОЛА МАЛІНОВСЬКОГО У ВОРОТА САССУОЛО: