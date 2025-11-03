Італія

Дивлячись з чим порівнювати.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився про суддівство у італійському футболі. Його слова наводить Ніколо Скіра.

"Я не збираюся говорити про суддівство, давайте на цьому зупинимося. Як тільки ми починаємо говорити про арбітрів і піднімати будь-яке питання щодо цього, ми збиваємо їх з пантелику. Це ганьба, тому що система не має міцного фундаменту.

При першому ж подиху вітру, як тільки хтось встає і говорить про поліпшення італійського футболу, ви бачите, що відбувається... Я говорю про реальність: давайте залишимо арбітрів у спокої і будемо сподіватися, що вони звернуть увагу.

Я не розумію, чому рефері не викликають до монітора, а якщо викликають, це не повинно означати, що сталася помилка, і арбітр повинен відчувати себе зобов'язаним змінити рішення. Можливо, він був правий. Якщо ви його викликаєте, ви говорите, що, мабуть, була помилка, але в деяких ситуаціях він дійсно приймав правильні рішення", – заявив Конте.