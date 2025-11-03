Італія

Голи Ісаксена і Дзакканьї принесли римській команди три очки у матчі десятого туру Серії А.

У рамках десятого туру італійської Серії А Лаціо приймав на своєму полі Кальярі.

Після безгольового першого тайму команда Мауріціо Саррі додала у швидкості після перерви. На 66-й хвилині Ісаксен відкрив рахунок, вдало замкнувши простріл із флангу.

Вже у компенсований час перевагу "орлів" подвоїв Дзакканьї, який влучним ударом поцілив у праву "дев'ятку". Фінальний свисток зафіксував рахунок 2:0 на користь римлян.

Лаціо - Кальярі 2:0

Голи: Ісаксен, 66 Дзакканьї, 90+1

Лаціо: Проведель — Лаццарі (Пеллегріні, 73), Хіла, Романьйолі (Провстгор, 46), Марушич — Гендузі, Катальді, Башич (Весіно, 62) — Ісаксен (Нослін, 84), Діа (Педро, 84), Дзакканьї

Кальярі: Капріле — Палестра (Ідріссі, 79), Луперто, Міна, Дзаппа — Адопо, Праті, Фолоруншо (Паволетті, 80) — Гаетано (Фелічі, 57) — Еспозіто (Киличсой, 69), Борреллі (Лувумбу, 69)

Попередження: Гаетано, Фелічі