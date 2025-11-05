Італія

Колишній тренер Роми повертається в Серія А.

Даніеле де Россі близький до призначення головним тренером Дженоа, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Сьогодні, 42-річний фахівець має зустрітися з керівництвом клубу в Мілані, щоб підписати угоду.

Де Россі раніше керував Ромою та СПАЛ, але ніде не протримався довше восьми місяців. Дженоа після 10 турів перебуває в зоні вильоту Серії А, посідаючи 18-те місце з 6 очками.

Таким чином, де Россі стане новим керманичем українця Руслана Маліновського.

9 листопада Дженоа прийме Фіорентину в 11-му турі. Початок матчу о 16:00.