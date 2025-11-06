Італія

У Ромі побоюються рецидиву травми нападника, який конкурує з Артемом Довбиком.

У Ромі назріває конфлікт із федерацією футболу Ірландії.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, травмований нападник римлян Еван Фергюсон отримав виклик до збірної Ірландії, попри те, що ще не відновився після ушкодження щиколотки.

Фергюсон зазнав травми вже на другій хвилині матчу проти Парми 29 жовтня — діагноз: розтягнення зв’язок. Відтоді форвард не з’являвся на полі.

Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні навіть не включав його до заявки на поєдинок Ліги Європи з Рейнджерс, плануючи повернення гравця лише після міжнародної паузи.

Однак наставник збірної Ірландії Геймір Гадльгрімссон вирішив інакше. Фахівець додав 21-річного нападника до заявки на вирішальні матчі кваліфікації ЧС-2026 проти Португалії та Угорщини, пояснивши це бажанням "особисто оцінити стан футболіста".

У Римі ж це сприйняли з обуренням. За інформацією джерела, у клубі вважають рішення необґрунтованим і побоюються, що Фергюсон може отримати рецидив травми.

Особливо з огляду на те, що гравець ще не продемонстрував стабільної форми після переходу з Брайтона — у поточному сезоні він не забив жодного гола і не віддав асистів.

"Вперше я бачу, що він нормально тренується", — нещодавно визнав Гасперіні, натякаючи, що процес відновлення лише починається.

Попри це, у збірній Ірландії все ще вірять у потенціал нападника — за національну команду він уже відзначався трьома голами у чотирьох матчах.

Ситуація загострюється ще й тим, що у Ромі зараз серйозні кадрові проблеми в атаці: крім Фергюсона, травмовані Пауло Дибала та Леон Бейлі.

Тож виклик гравця до збірної може стати новим витком напруги між клубом і федерацією.