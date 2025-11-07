Італія

Мексиканський форвард зізнався, що довгий час виходив на поле, попри постійний біль у гомілковостопному суглобі.

Сантьяго Хіменес звернувся до вболівальників через соціальні мережі, зізнавшись, що останні пів року грав із травмою гомілковостопного суглоба. Нападник Мілана, який цього сезону відзначився лише одним голом у всіх турнірах, повідомив, що бере паузу до кінця року, аби повністю відновитися й повернутися в оптимальній формі.

Мексиканець пояснив, що протягом тижнів намагався ігнорувати біль, але ситуація лише погіршувалася. У матчі проти Аталанти він був замінений у другому таймі, а гру з Ромою пропустив через загострення травми. За словами футболіста, саме цей момент став вирішальним у прийнятті рішення тимчасово призупинити виступи.

З моменту переходу з Фейєноорда в січні Хіменес поки не виправдав очікувань. За 30 матчів у футболці "россонері" він забив сім голів, а нинішній сезон почав особливо невдало — лише один м’яч у 11 іграх. Попри це, головний тренер Массіміліано Аллегрі неодноразово захищав свого підопічного, наголошуючи, що внесок нападника не обмежується лише статистикою.

"Сантьяго — фундаментальна частина цієї команди. Він тримає м’яч, пов’язує гру та працює в пресингу. Голи прийдуть, але він уже зараз важливий для нас", — говорив Аллегрі після матчу з Ювентусом.

У своїй заяві в Instagram Хіменес написав: "Кілька місяців я грав із травмою гомілковостопного суглоба, яка не дозволяла мені бути на 100% готовим. Я продовжував допомагати команді, але біль посилювався. Настав час зупинитися. Тепер я маю зосередитися на своєму одужанні. Бог контролює ситуацію. Дякую за підтримку".

У Мілані на новину відреагували спокійно. Клуб не планує поспішати з його поверненням, але, за повідомленнями італійських ЗМІ, керівництво розглядає можливість підсилення атаки в січневому трансферному вікні. Серед потенційних варіантів — Джошуа Зіркзі з Манчестер Юнайтед і навіть обмін із Ромою на Артема Довбика.

Попри чутки, Хіменес не збирається покидати Сан-Сіро. "Я в команді своєї мрії. Мріяв грати за Мілан і хочу досягти тут успіху. Ніколи не думав про відхід", — наголосив мексиканець.