Італія

Головний тренер Роми дав найвищу оцінку своєму зірковому нападнику Пауло Дібалі після перемоги в Серії А над Сассуоло.

Джаллороссі здобули важку виїзну перемогу з рахунком 1:0, а єдиний гол у матчі забив 31-річний аргентинець.

Цей результат дозволив Ромі продовжити свій несподівано потужний старт сезону та зрівнятися за очками з Наполі на першому місці турнірної таблиці.

​Після матчу Гасперіні був у захваті від аргентинця. ​"Дібала – екстраординарний нападник", – заявив тренер.

Він також додав, що форвард знаходиться у такій формі, що повинен провести найкращий сезон у своєму житті. ​Перемога над Сассуоло закріпила Рому у статусі несподіваного претендента на титул, а Пауло Дібала продовжує бути ключовою фігурою в успіхах столичної команди.