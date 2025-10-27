Головний тренер Роми дав найвищу оцінку своєму зірковому нападнику Пауло Дібалі після перемоги в Серії А над Сассуоло.
Пауло Дібала, Getty Images
27 жовтня 2025, 16:30
Джаллороссі здобули важку виїзну перемогу з рахунком 1:0, а єдиний гол у матчі забив 31-річний аргентинець.
Цей результат дозволив Ромі продовжити свій несподівано потужний старт сезону та зрівнятися за очками з Наполі на першому місці турнірної таблиці.
Після матчу Гасперіні був у захваті від аргентинця. "Дібала – екстраординарний нападник", – заявив тренер.
Він також додав, що форвард знаходиться у такій формі, що повинен провести найкращий сезон у своєму житті. Перемога над Сассуоло закріпила Рому у статусі несподіваного претендента на титул, а Пауло Дібала продовжує бути ключовою фігурою в успіхах столичної команди.