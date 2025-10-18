Італія

Румун віддав належне досвідченому італійському фахівцю.

Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу поділився очікуваннями від матчу сьомого туру італійської Серії А з римською Ромою. Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.

"Я сподіваюся розвивати ту гру, яку ми продемонстрували проти Кремонезе. Нам потрібна стабільність, не роблячи жодних кроків назад. Кожен матч важливий, незалежно від суперника: ми повинні зосередитися на собі, на бажанні домінувати та залишатися конкурентоспроможними на всіх фронтах, тому що ми можемо це зробити.

Що мені подобається в Ромі, так це їхня спадкоємність у роботі Раньєрі та той факт, що Гасперіні додав можливості в центрі поля. Команда знайшла правильний баланс, вони нападають на тебе з мужністю та рішучістю, але також знають, як захищатися за допомогою низького блоку та дуже сильного воротаря.

Гасперіні вже вразив мене в цих шести матчах сезону. Все підтвердилося в Бергамо: він був новатором, італійський футбол зрозумів, що може піти за ним. Я також пам'ятаю підготовку, яка принесла мені хороші відчуття: його спосіб інтерпретації футболу, заснований на мужності та новаторстві, був успішним на міжнародному рівні. Я також намагаюся брати приклад, тому що треба вчитися у найкращих, і Гасперіні — один із них", — заявив Ківу.

Матч між Ромою та Інтером відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.