Італія

Наставник Роми відзначив втому гравців і несподівані труднощі в матчі.

Головний тренер Роми Джанп’єро Гасперіні прокоментував мінімальну перемогу своєї команди над Вероною з рахунком 1:0.

"Я знав про труднощі, з якими зіткнулися кілька гравців. Ми вперше зіграли три матчі за тиждень, і у деяких футболістів була помітна втома. Ми не очікували такого, тому нам доведеться оцінити ситуацію в найближчих матчах.

У нас були труднощі, яких ніколи не було в інших матчах. Деякі гравці, які завжди були ефективними і точними, сьогодні відчували більше труднощів. Верона, коли вийшла на поле, зуміла грати в пас і діяти з більшою легкістю, ніж зазвичай. Ми страждали більше, ніж повинні були", — сказав Гасперіні.

Нагадаємо, в цьому матчі Довбик забив перший гол в сезоні-2025/26.