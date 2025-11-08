Богдан Попов залишив поле ще до перерви.
Богдан Попов, getty images
18-річний форвард Емполі Богдан Попов не зміг дограти поєдинок 12 туру Серії B проти Катандзаро. Українець вийшов у стартовому складі, однак наприкінці першої половини зустрічі був вилучений.
Попов отримав перше попередження на 27-й хвилині, а на 44-й арбітр показав другу жовту картку, після чого Емполі був змушений продовжувати гру в меншості.
У нинішньому сезоні він уже встиг відзначитися п'ятьма голами у 12 матчах, ставши важливою фігурою в атаці клубу.
Попов є вихованцем київського Динамо, де проходив підготовку та виступав за молодіжні команди перед переходом до Італії.
