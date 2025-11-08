Іспанія

Головний тренер мадридців відзначив універсальність уругвайця та розповів про готовність Трента.

Головний тренер Реала Хабі Алонсо прокоментував виступ Федеріко Вальверде та можливі варіанти розміщення гравців на флангах у найближчих матчах. Слова наставника наводить офіційний сайт клубу.

"За обставин Вальверде зіграв на позиції крайнього захисника і зробив це дуже добре. Ми знаємо, наскільки Феде гнучкий, здатний та готовий – він завжди радий допомогти команді, і це варіант, який у нас є у короткостроковій та середньостроковій перспективі.

Родріго, на правому фланзі? Так, можливо. Родріго може грати обох флангах. Власне, він це робив багато разів; він може грати навіть у центрі. Це варіант, який ми маємо".

Окремо Алонсо підтвердив готовність Трента до участі у матчі, але не розкрив, чи з’явиться він у старті:

"Трент готовий, тренується вже кілька тижнів, і завтра ви дізнаєтесь, чи вийде він у стартовому складі", — сказав тренер.

Нагадаємо, Алаба повернувся до тренувань Реала після травми.