Італія

Невдала серія "бергамасків" продовжується.

Аталанта у матчі 11 туру італійської Серії А на своєму полі без шансів поступилася Сассуоло з рахунком 0:3.

Рахунок у матчі було відкрито на 29 хвилині, коли Доменіко Берарді реалізував пенальті.

Потім на початку другого тайму перевагу гостей подвоїв Андреа Пінамонті. За 20 хвилин третій м'яч у ворота Аталанти відправив Берарді, який оформив дубль.

Таким чином, невдала серія Аталанти у чемпіонаті продовжилася – команда не може виграти протягом шести поєдинків поспіль. Наразі підопічні Івана Юрича посідають лише 13 місце, тоді як Сассуоло йде на восьмому рядку з 16 очками.

Аталанта — Сассуоло 0:3

Голи: Берарді, 29 (пен), 66, Пінамонті, 47.

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну (Джимсіті, 46), Гін, Аханор — Белланова, Едерсон (Де Кетеларе, 46), Пашалич, Дзаппакоста (Залевські, 84) — Самарджич, Лукман (Сулемана, 78) — Крстович (Скамакка, 58).

Сассуоло: Мурич — Валукєвич, Мухаремович, Ідзес, Канде (Дойг, 81) — Торстведт, Матич, Коне (Янноні, 90) — Берарді (П'єріні, 90), Пінамонті (Шеддіра, 90), Фадера (Лор'єнте, 60).

Попередження: Мурич, Канде.