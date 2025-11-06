Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 5 листопада 2025 року.
Марсель — Аталанта, Getty Images
06 листопада 2025, 09:40
Французький Марсель у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА поступився на бергамаській Аталанті на власному полі (2:1).
Команди загалом зіграли рівний матч із високим рівнем напруги, тож не дивно, що вирішальний м’яч довелось чекати аж до останніх секунд основного часу.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Марсель — Аталанта у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:
Марсель — Аталанта 0:1
Гол: Самарджич, 90
Марсель: Рульї — Мурільйо, Агерд, Павар, -, Гарсія (Ммаді, 90) — Грінвуд, О'Райлі (Алмейда Гомес, 79), Гейб'єрг, Пайшан (Ваз, 72) — Обамеянг
Аталанта: Карнезеккі — Коссуну (Гін, 55), Джимсіті, Аханор — Белланова, де Рон (Пашалич, 46), Едерсон, Дзаппакоста — Де Кетеларе (Самарджич, 84), Крстович (Скамакка, 84), Лукман (Муса, 75)
Попередження: О'Райлі — Едерсон, Коссуну