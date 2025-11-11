Італія

Ауреліо Де Лаурентіс запевнив, що Антоніо Конте залишається важливою частиною клубу.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс відреагував на повідомлення про можливу відставку головного тренера Антоніо Конте, назвавши їх фейковими.

"Це фейкова історія. Я пишаюся тим, що поруч зі мною є така людина, як Конте — для клубу та складу команди.

Він є гарантією для нашого клубу, наших гравців і наших уболівальників", — цитує слова Де Лаурентіса журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що майбутнє Антоніо Конте на посаді головного тренера Наполі опинилося під серйозним питанням.

Масла в огонь підлив коментар італійського фахівця про те, що він "не хоче підтримувати вмираючого".