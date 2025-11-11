Ауреліо Де Лаурентіс запевнив, що Антоніо Конте залишається важливою частиною клубу.
Ауреліо Де Лаурентіс, getty images
11 листопада 2025, 00:30
Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс відреагував на повідомлення про можливу відставку головного тренера Антоніо Конте, назвавши їх фейковими.
"Це фейкова історія. Я пишаюся тим, що поруч зі мною є така людина, як Конте — для клубу та складу команди.
Він є гарантією для нашого клубу, наших гравців і наших уболівальників", — цитує слова Де Лаурентіса журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що майбутнє Антоніо Конте на посаді головного тренера Наполі опинилося під серйозним питанням.
Масла в огонь підлив коментар італійського фахівця про те, що він "не хоче підтримувати вмираючого".