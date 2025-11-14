Італія

Португалець хоче більше ігрового часу та чекає на місце у стартовому складі з приходом нового тренера.

Правий захисник Ювентуса Жоау Маріу незадоволений своїм становищем у команді та готовий вимагати трансфер узимку, якщо не почне отримувати більше шансів. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, футболіст очікує можливості вийти у стартовому складі найближчим часом. Якщо Лусіано Спаллетті не надасть йому більше ігрового часу, португалець розгляне варіант переходу. Особливо враховуючи, що попередній тренер Ігор Тудор не бачив Жоау Маріу у своїй схемі.

У поточному сезоні 25-річний захисник провів 10 матчів у всіх турнірах, відзначився однією результативною передачею та загалом зіграв 341 хвилину.

Жоау Маріу перейшов до Ювентуса влітку 2025 року з Порту за 12,6 млн євро.