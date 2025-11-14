Італія

Останні митті легендарного стадіону.

Президент міланського Інтера Беппе Маротта висловився про будівництво нового стадіону в Мілані. Його слова наводить сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Для старих романтиків думка про знесення Сан-Сіро викликає гіркоту та ностальгію. Але це не враховує інновації, які виходять із концепції сучасності.

Ми повинні дотримуватись критеріїв, яким має відповідати стадіон: безпека, якої не вистачає, гостинність, щоб можна було провести на стадіоні весь день, насолоджуючись різноманітними розвагами, і почуття приналежності до того, що відбувається. Мати власний будинок.

Раніше реновація була немислима. Але це потрібно зробити. Новий стадіон принесе як прямі, так і опосередковані переваги: ​​він більше не буде собором у пустелі, а стане точкою відліку, де можна буде проводити час із сім'єю", — заявив Маротта.