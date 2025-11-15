Італія

Римський клуб стежить за 34-річним вінгером, але підписати його зможе не раніше січня.

Футбольний агент Андреа Д’Аміко, який представляє інтереси досвідченого нападника Лоренцо Інсіньє, підтвердив, що Лаціо зацікавлений у його 34-річному клієнтові. Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

"Лаціо зацікавлений в ньому. Побачимо, що буде далі", — заявив Д’Аміко.

Втім, римляни не можуть оформити жодного трансферу до січня через чинний трансферний бан. Клуб був покараний за недотримання правил фінансового фейр-плей, тому підсилення складу можливе лише в зимове вікно.

Інсіньє залишив Торонто на початку липня 2025 року у статусі вільного агента. Минулого сезону він провів 13 матчів, забив 1 гол та віддав 3 результативні передачі.