Італія

Заміна Довбику?

Італійські Рома та Мілан виявляють інтерес до нападника датського Мідтьюлланна Франкуліну. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За інформацією джерела, "римляни" та "россонері" вражені грою 21-річного форварда збірної Гвінеї-Бісау та вже найближчої зими зроблять пропозицію "датським вовкам".

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 13 млн. євро.

Цього сезону Франкуліну відіграв за Мідтьюлланн 26 матчів, забив 19 голів та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Довбик вирішив залишити Рому.