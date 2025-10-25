Італія

Форвард хоче змінити робочу атмосферу.

Український нападник Артем Довбик у дебютному сезоні в складі італійської Роми відзначився 17 голами та чотирма гольовими передачами за 45 матчів, що зрештою все одно вважали незадовільними показниками, із огляду на його трансфер за 40 млн євро влітку минулого року.

Під час цьогорічного міжсезоння 28-річний виконавець міг залишити колектив "вовків", але зрештою вирішив спробувати вразити своїми виступами нового головного тренера Джан П’єро Гасперіні.

Невдало — на рахунку Довбика наразі лише один гол та один асист у дев’яти матчах.

Зрештою, напередодні в італійських ЗМІ з’явилась новина про те, що Артем попросив свого агента підшукати йому новий клуб для трансферу або оренди вже під час зимового вікна, оскільки "прагне змінити робочу атмосферу".

Натомість Рома розглядатиме підписання когось із трійки Джошуа Зіркзе (Манчестер Юнайтед) Арно Калімуендо (Ноттінгем Форест) та Проміс Девід (Юніон).