Італія

Адаптація до нового клубу почалась важко.

Нідерландський нападник Ноа Ланг два сезони був зіркою атаки ПСВ, після чого цього літа італійський Наполі виклав за нього 25 млн євро.

Однак використовувати в стартовому складі 26-річного виконавця Антоніо Конте явно не квапиться, що потрохи починає набридати самому футболісту.

Італійські ЗМІ повідомляють, що Ланг незадоволений 223 хвилинами в 11 матчах цього сезону, які він провів на полі, тому може попросити про оренду до іншого клубу вже найближчої зими.

Плани Наполі на футболіста наразі невідомі.