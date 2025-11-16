Нідерландський нападник Ноа Ланг два сезони був зіркою атаки ПСВ, після чого цього літа італійський Наполі виклав за нього 25 млн євро.

Однак використовувати в стартовому складі 26-річного виконавця Антоніо Конте явно не квапиться, що потрохи починає набридати самому футболісту.

Італійські ЗМІ повідомляють, що Ланг незадоволений 223 хвилинами в 11 матчах цього сезону, які він провів на полі, тому може попросити про оренду до іншого клубу вже найближчої зими.

Плани Наполі на футболіста наразі невідомі.