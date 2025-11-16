Італія

Півзахисник Лаціо продовжує боротьбу з пубалгією та повернеться не раніше січня.

Півзахисник Лаціо та національної збірної Італії Ніколо Ровелла пропустить ще 40–45 днів після хірургічного втручання, повідомляє OneFootball.

Футболіст тривалий час страждає від пубалгії, через яку не виходив на поле з вересня. Медичний штаб клубу ухвалив рішення про необхідність операції, що відтермінує його повернення майже на півтора місяця.

У цьому сезоні 23-річний хавбек провів лише чотири матчі за Лаціо та відзначився однією гольовою передачею. Його контракт зі столичним клубом чинний до літа 2028 року, а ринкова вартість оцінюється у 30 мільйонів євро. На рахунку Ровелли також чотири поєдинки за збірну Італії.

