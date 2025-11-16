Півзахисник Лаціо продовжує боротьбу з пубалгією та повернеться не раніше січня.
Ніколо Ровелла, Getty images
16 листопада 2025, 18:56
Півзахисник Лаціо та національної збірної Італії Ніколо Ровелла пропустить ще 40–45 днів після хірургічного втручання, повідомляє OneFootball.
Футболіст тривалий час страждає від пубалгії, через яку не виходив на поле з вересня. Медичний штаб клубу ухвалив рішення про необхідність операції, що відтермінує його повернення майже на півтора місяця.
У цьому сезоні 23-річний хавбек провів лише чотири матчі за Лаціо та відзначився однією гольовою передачею. Його контракт зі столичним клубом чинний до літа 2028 року, а ринкова вартість оцінюється у 30 мільйонів євро. На рахунку Ровелли також чотири поєдинки за збірну Італії.
