Півзахисник Лаціо та національної збірної Італії Ніколо Ровелла пропустить ще 40–45 днів після хірургічного втручання, повідомляє OneFootball.

Футболіст тривалий час страждає від пубалгії, через яку не виходив на поле з вересня. Медичний штаб клубу ухвалив рішення про необхідність операції, що відтермінує його повернення майже на півтора місяця.

У цьому сезоні 23-річний хавбек провів лише чотири матчі за Лаціо та відзначився однією гольовою передачею. Його контракт зі столичним клубом чинний до літа 2028 року, а ринкова вартість оцінюється у 30 мільйонів євро. На рахунку Ровелли також чотири поєдинки за збірну Італії.

