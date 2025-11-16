Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дженнаро налаштовується на бій.

Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо висловився про матч із Норвегією в рамках відбору чемпіонату світу-2026. Його слова наводить Football Italia.

"Рахунок 9:0 немислимий. У футболі ніколи не говори ніколи, але треба дивитися правді в очі.

Ми готуємося до цієї гри так само, як і до будь-якої іншої, гратимемо з гордістю, розуміючи, що нам протистоїть команда, яка півроку тому завдала нам чимало клопоту.

Завдяки настрою та грі з розумом ми зможемо продовжити те, що робили раніше. Виграти 9:0 дуже і дуже складно, але ніколи не кажи ніколи", – сказав Гаттузо.

Збірній Італії для того, щоб потрапити напряму на чемпіонат світу-2026 треба виграти у Норвегії із різницею у 9 голів.