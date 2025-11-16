Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Відбувся заключний матч відбірного циклу ЧС-2026 в одній із груп.

Збірна Ірландії у матчі заключного туру відбіркового циклу ЧС-2026 у гостях вирвала перемогу над Угорщиною з рахунком 3:2.

Угорці відкрили рахунок вже на третій хвилині зусиллями Даніеля Лукача, після чого на 15 хвилині ірландці зрівняли цифри на табло завдяки голу Троя Перротта.

На 37 хвилині Угорщина знову вийшла вперед після голу Барнабаша Варги, проте на 80 хвилині Ірландія відновила рівність у рахунку завдяки Перротту, який оформив дубль у другому матчі поспіль.

Потім на шостій компенсованій хвилині Ірландія забила переможний м'яч, автором якого став Перротт, який оформив хет-трик.

Таким чином Португалія, обігравши аутсайдера квартету Вірменію (9:1), пройшла на ЧС-2026, тоді як Ірландія випередила Угорщину та пройшла у плей-оф відбору на мундіаль.

Угорщина — Ірландія 2:3

Голи: Лукач, 3, Варга, 37 — Перротт, 15 (пен), 80, 90+6.

Угорщина: Дібус — Керкез, Салай, Орбан, Него (Мочі, 90+3) — Шафер (Отвош, 63), Сабослай — Тот (Болла, 76) — Шаллай (Реджич, 90+3), Лукач (Стайлс, 63), Варга.

Ірландія: Келлехер — О'Ші, Коллінз, О'Браєн (Меннінг, 46) — Скейлс, Моламбі (Кенні, 60), Каллен (Тейлор, 80), Коулмен (Ебоселе, 60) — Азаз, Огбене (Іда, 53) — Перротт.

Попередження: Салай, Варга — Скейлс, Каллен, Ебоселе, Перротт.