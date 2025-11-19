Італія

Міланський клуб вивчає ринок, щоб знайти альтернативу правому вінгбеку.

Інтер активно досліджує трансферний ринок у пошуках футболіста, який у перспективі зможе замінити правого вінгбека команди Дензела Думфріса. Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За даними джерела, керівництво міланського клубу вже аналізує потенційні варіанти для підсилення флангу, враховуючи майбутнє 29-річного нідерландця.

У клубі хочуть мати готову альтернативу на випадок можливого трансферу чи спадів у формі. Наразі серед альтернатів у "нерадзуррі" є Маттео Дарміан.

Дензел Думфріс виступає за Інтер із 2021 року, коли був придбаний у ПСВ за 12,5 млн євро. У нинішньому сезоні він провів 15 матчів та забив 3 голи, залишаючись ключовим гравцем на правому фланзі.