Шотландський лідер неаполітанців не планує змінювати клуб попри інтерес з АПЛ та Саудівської Аравії.
Scott McTominay, getty images
21 листопада 2025, 10:50
Один із ключових гравців Наполі та збірної Шотландії Скотт Мактоміней відмовився залишати клуб у літнє трансферне вікно.
Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, 28-річний півзахисник відхилив вигідну пропозицію з Саудівської Аравії, а також два серйозні варіанти від команд Англійської Прем’єр-ліги.
Мактоміней виступає за неаполітанців із літа 2024 року та став ключовою фігурою в команді Антоніо Конте. Минулого сезону його визнали найкращим футболістом Серії А, а Наполі здобув своє четверте чемпіонство.
Контракт шотландця з клубом чинний до літа 2028 року, а його трансферна вартість оцінюється приблизно у 50 млн євро. У нинішньому сезоні хавбек уже встиг записати на свій рахунок чотири голи та одну результативну передачу в 12 матчах у всіх турнірах.
Нагадаємо, Мактоміней визнаний автором найкращого гола Серії А у жовтні.