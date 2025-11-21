Італія

Шотландський лідер неаполітанців не планує змінювати клуб попри інтерес з АПЛ та Саудівської Аравії.

Один із ключових гравців Наполі та збірної Шотландії Скотт Мактоміней відмовився залишати клуб у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, 28-річний півзахисник відхилив вигідну пропозицію з Саудівської Аравії, а також два серйозні варіанти від команд Англійської Прем’єр-ліги.

Мактоміней виступає за неаполітанців із літа 2024 року та став ключовою фігурою в команді Антоніо Конте. Минулого сезону його визнали найкращим футболістом Серії А, а Наполі здобув своє четверте чемпіонство.

Контракт шотландця з клубом чинний до літа 2028 року, а його трансферна вартість оцінюється приблизно у 50 млн євро. У нинішньому сезоні хавбек уже встиг записати на свій рахунок чотири голи та одну результативну передачу в 12 матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо, Мактоміней визнаний автором найкращого гола Серії А у жовтні.