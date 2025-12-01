Італія

Скаути россонері регулярно переглядають виступи молодого таланта, який цього сезону забив 3 голи в Лізі 1.

Італійський гранд Мілан продовжує пошук перспективних молодих атакувальних гравців і звернув увагу на один із найяскравіших талантів французької Ліги 1.

За інформацією журналіста Ніколо Скіри, скаутський департамент россонері цього сезону регулярно спостерігає за виступами 18-річного нападника Анже Сідікі Шерифа. Клуб оцінює його прогрес та потенціал для майбутнього переходу.

Контракт Шерифа з Анже чинний до червня 2028 року, тож французи перебувають у вигідній переговорній позиції, якщо до них надійде офіційна пропозиція.

У нинішньому сезоні молодий форвард зіграв 14 матчів у Лізі 1 та забив три голи. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 2 мільйони євро.