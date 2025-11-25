Італія

Італійський фахівець став сьомим тренером в історії "россонері" з таким досягненням.

Головний тренер Мілана Массіміліано Аллегрі увійшов до історії клубу, здобувши соту перемогу на чолі команди. Ювілейною для фахівця стала тріумфальна гра у 12-му турі Серії А проти принципового суперника — Інтера, в якому "россонері" мінімально перемогли з рахунком 1:0.

Таким чином, Аллегрі став лише сьомим тренером в історії Мілана, якому підкорилася позначка у 100 перемог. Раніше аналогічного результату досягали такі легендарні наставники, як Карло Анчелотті, Нерео Рокко, Фабіо Капелло, Стефано Піолі, Нільс Лідгольм та Арріго Саккі.

На даний момент Мілан, маючи 25 очок після 12 турів, посідає друге місце в турнірній таблиці. Команда Аллегрі відстає від лідера — Роми — лише на два пункти.

Раніше повідомлялося, що Мілан не програє Інтеру шість матчів поспіль.