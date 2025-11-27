Хосе Марія Хіменес забив вирішальний м'яч на 90+3 хвилині та перервав бездоганну серію італійців у Лізі чемпіонів.
Атлетіко Мадрид здобув надважливу та наддраматичну перемогу над Інтером у матчі Ліги чемпіонів, забивши переможний гол у доданий час. Розв'язка сталася на 90+3 хвилині, коли капітан господарів Хосе Марія Хіменес виграв верхову боротьбу після подачі Антуана Грізманна та приніс команді три очки.
Інтер, який до цього моменту мав стовідсотковий результат з чотирьох перемог у чотирьох турах, активно почав поєдинок і створив кілька моментів зусиллями Федеріко Дімарко. Однак першим забив Атлетіко: Хуліан Альварес опинився у потрібному місці після рикошету від Баени й оформив свій ювілейний, десятий м'яч у Лізі чемпіонів.
Після перерви італійці додали і зрівняли рахунок — Пйотр Зелінські отримав тонку передачу від Бонні та холоднокровно пробив повз Муссо. Інтер міг виходити вперед, але шанс Барелли прийняв на себе каркас воріт.
Господарі відповіли тиском у кінцівці й були винагороджені: Грізманн подав кутовий, а Хіменес ударом головою встановив фінальний рахунок — 2:1 на користь Атлетіко Мадрид.
Атлетіко Мадрид — Інтер 2:1
Голи: Альварес, 12, Хіменес, 90+3 — Зелінські, 54
Атлетіко Мадрид: Муссо — Моліна (Пубіль, 59), Хіменес, Ганцко, Руджері (Грізманн, 68) — Сімеоне, Барріос, Кардосо (Гонсалес, 59), Галлагер (Коке, 59) — Альварес, Баена (Серлот, 68)
Інтер: Зоммер — Аканджі, Біссек, Бастоні — Аугусто, Барелла, Чалханоглу (Фраттезі, 72), Зелінські (Сучич, 66), Дімарко (Енріке, 80) — Мартінес (Еспозіто, 72), Бонні (Тюрам, 66)
Попередження: Дімарко