Атлетіко Мадрид здобув надважливу та наддраматичну перемогу над Інтером у матчі Ліги чемпіонів, забивши переможний гол у доданий час. Розв'язка сталася на 90+3 хвилині, коли капітан господарів Хосе Марія Хіменес виграв верхову боротьбу після подачі Антуана Грізманна та приніс команді три очки.

Інтер, який до цього моменту мав стовідсотковий результат з чотирьох перемог у чотирьох турах, активно почав поєдинок і створив кілька моментів зусиллями Федеріко Дімарко. Однак першим забив Атлетіко: Хуліан Альварес опинився у потрібному місці після рикошету від Баени й оформив свій ювілейний, десятий м'яч у Лізі чемпіонів.

Після перерви італійці додали і зрівняли рахунок — Пйотр Зелінські отримав тонку передачу від Бонні та холоднокровно пробив повз Муссо. Інтер міг виходити вперед, але шанс Барелли прийняв на себе каркас воріт.

Господарі відповіли тиском у кінцівці й були винагороджені: Грізманн подав кутовий, а Хіменес ударом головою встановив фінальний рахунок — 2:1 на користь Атлетіко Мадрид.