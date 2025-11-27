Ліга чемпіонів

Міланці їдуть з Мадрида ні з чим.

Головний тренер міланського Інтера Крісітан Ківу висловився щодо матчу із мадридським Атлетіко (1:2) в Лізі чемпіонів. Цитує румунського фахівця DAZN.

"Неприємна поразка, тому що ми хотіли зробити більше, ніж просто вирушити додому з порожніми руками. Початок матчу був непоганим з нашого боку, але потім ми пропустили, проте змогли відреагувати на це, показавши інтенсивну гру. Через деякий час ми трохи відійшли назад – варто віддати належне супернику.

Було кілька контратак, які ми, на жаль, не змогли реалізувати. Наприкінці з нізвідки взявся кутовий. У штрафному майданчику були наші найкращі гравці, здатні грати на другому поверсі, але ми все одно пропустили.

Нам потрібно краще грати біля чужих воріт. Це вже друга поспіль поразка, коли ми грали добре, але залишилися ні з чим. Потрібно засукати рукави, виявити завзятість і виконувати брудну роботу, коли це необхідно", – сказав Ківу.