Італія

Конте отримав нагороду найкращого тренера, а Наполі — найкращого клубу року.

Асоціація футболістів Італії оголосила лауреатів індивідуальних та командних нагород за сезон-2024/25 у Серії А.

Звання найкращого гравця чемпіонату отримав півзахисник Наполі Скотт Мактоміней, який провів один із найрезультативніших сезонів у кар’єрі та став ключовою фігурою команди. Неаполітанський клуб також був визнаний найкращим у лізі, а Антоніо Конте отримав нагороду найкращого тренера після успішної роботи з командою.

До символічної збірної сезону увійшли: голкіпер Мілі Свілар (Рома); захисники Дензел Думфріс (Інтер), Амір Ррахмані (Наполі), Алессандро Бастоні (Інтер), Федеріко Дімарко (Інтер); півзахисники Скотт Мактоміней (Наполі) та Ніколо Барелла (Інтер, нині гравець Манчестер Сіті); нападники Лаутаро Мартінес (Інтер), Мойзе Кін (Фіорентина) та Матео Ретегі (Аталанта, перейшов до Аль-Кадісії).

Нагадаємо, Арсенал стежить за Мактомінеєм, але Наполі просить не менше 80 млн євро.