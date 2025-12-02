Італія

Президент Наполі пояснив, чому нинішня модель чемпіонату стримує інвестиції.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс виступив за масштабні зміни у структурі чемпіонату Італії. За його словами, Серія А має скоротити кількість учасників та повністю відмовитися від системи вильоту, яка, на його переконання, стримує розвиток клубів.

"Ми повинні починати сезон пізніше, і якби у нас було менше клубів, ми б завершували чемпіонат раніше. Так паузи на матчі збірних не виснажували б енергію команд. Неважливо, скільки клубів у турнірі — важлива їхня якість.

Є велика помилка — виліт команд. Якщо над головою висить дамоклів меч і ви керуєте скромним клубом, ви боїтеся інвестувати. У НБА немає вильотів, і всі клуби там стали мільярдерами", — додав він.

Раніше Де Лаурентіс розкритикував ФІФА та УЄФА через травми гравців у збірних.