Італія

Президент Наполі вимагає компенсацій та додаткових трансферних вікон.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс виступив із нищівною критикою на адресу ФІФА та УЄФА, звинувативши керівні органи світового футболу в ігноруванні інтересів клубів — Goal.

Його обурення спричинили численні травми, які гравці отримують під час виступів за свої національні збірні.

"Ми так не можемо продовжувати", – заявив Де Лаурентіс.

Останньою краплею стали травми ключових гравців клубу, які повернулися з міжнародної перерви у поганому стані. Зокрема, півзахисник Андре-Франк Замбо-Ангісса отримав серйозне пошкодження у складі збірної Камеруну. Схожа ситуація раніше була і з захисником Аміром Ррахмані.

"Я віддаю гравців збірну а вони повертаються травмовані ... Ми платимо їм зарплати, тож клуби повинні мати право вирішувати, відпускати гравців чи ні", – підкреслив президент Наполі.

На тлі цих проблем Де Лаурентіс висунув дві конкретні вимоги до ФІФА та УЄФА:

1. Фінансова компесація: Керівні органи мають виплачувати клубам повну зарплату гравця за весь період, який він пропустить через травму, отриману в розташуванні збірної.

2.Додаткові трансферні вікна: Необхідно запровадити спеціальні трансферні періоди, які б дозволяли клубам оперативно підписувати заміну гравцям, що вибули на тривалий термін через міжнародну травму.

Власник італійського клубу додав, що поточна ситуація демонструє, ніби ФІФА та УЄФА зовсім не дбають про національні ліги.