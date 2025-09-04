Італія

Форвард Наполі хоче повернутись на поле вже через три місяці.

У середині серпня стало відомо, що у Ромелу Лукаку діагностували травму стегна, через яку очікувалося тривале відновлення. Проте, як повідомляє La Gazzetta dello Sport, бельгійський форвард обрав консервативний метод лікування, щоб скоротити терміни повернення на поле.

Лукаку консультується з бельгійськими лікарями, з якими співпрацює вже багато років, а також перебуває у постійному контакті з медичним штабом Наполі і тренером Антоніо Конте. За попередніми прогнозами, термін реабілітації становитиме близько трьох місяців.

У сезоні 2024/25 Лукаку провів за неаполітанський клуб 38 матчів, забив 14 голів і віддав 11 результативних передач, ставши одним із ключових гравців команди.