Бранн — Фенербахче 0:4

Голи: Актюркоглу 5, Таліска 36,44,65

Вилучення: Гелланн 18

Селтік — Рома 0:3

Голи Скейлс аг. 6, Фергюсон 36, 45+1

Базель - Астон Вілла 1:2

Голи: Данилюк 34 — Гессан 12, Тілеманс 53

Ліон - Гоу Ехед Іглс 2:1

Голи: Морейра 3, Шульц 11 — Сміт 6

Панатінаїкос — Вікторія Пльзень 0:0

Порту — Мальме 2:1

Голи: Саму 30,36 — Моура аг 90+5

Сельта - Болонья 1:2

Голи: Сарагоса 17 — Бернардескі 65, 75

ФКСБ — Феєнордорд 4:3

Голи: Нгезана 11, Тома 54, Тіам 87, 90+5 — Тенгстедт 41, Тімбер 44, Зауер 51

Фрайбург — Зальцбург 1:0

Гол: Лінгарт 50

Вилучення: Ратков 37