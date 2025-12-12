Завершились матчі 6 туру Ліги Європи.
Getty Images
12 грудня 2025, 00:07
Бранн — Фенербахче 0:4
Голи: Актюркоглу 5, Таліска 36,44,65
Вилучення: Гелланн 18
Селтік — Рома 0:3
Голи Скейлс аг. 6, Фергюсон 36, 45+1
Базель - Астон Вілла 1:2
Голи: Данилюк 34 — Гессан 12, Тілеманс 53
Ліон - Гоу Ехед Іглс 2:1
Голи: Морейра 3, Шульц 11 — Сміт 6
Панатінаїкос — Вікторія Пльзень 0:0
Порту — Мальме 2:1
Голи: Саму 30,36 — Моура аг 90+5
Сельта - Болонья 1:2
Голи: Сарагоса 17 — Бернардескі 65, 75
ФКСБ — Феєнордорд 4:3
Голи: Нгезана 11, Тома 54, Тіам 87, 90+5 — Тенгстедт 41, Тімбер 44, Зауер 51
Фрайбург — Зальцбург 1:0
Гол: Лінгарт 50
Вилучення: Ратков 37