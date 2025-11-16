Італія

Італійська команда розгляне всі доступні варіанти ринку.

Нападник збірної України та Роми Артем Довбик не має наміру залишати склад "вовків" у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Упродовж двох тижнів велися переговори про майбутнє футболіста між спортивним директором Роми Фредеріком Массарою та агентами 28-річного українця.

Рома не надто розраховує на українця, якого ще минулого літа було виставлено на трансфер. Проте керівництво "вовків" не планує розривати його контракт.

Рома також готова продати Артема взимку, якщо надійде приваблива пропозиція, а головний тренер команди Джан П'єро Гасперіні зможе знайти відповідну заміну під свою ігрову схему.

Також зазначається, що Довбик комфортно почувається в Римі і не хоче залишати команду взимку, про що він повідомив свого агента перед переговорами. Також він не хоче вирушати в оренду, тому що хоче стабільності у своїх виступах за Рому.

У нинішньому сезоні Довбик провів 14 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав два асисти.

Раніше повідомлялося, що Мілан та Рома цікавляться нападником Мідтьюлланна.