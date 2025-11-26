Інше

Тренер Аль-Іттіхада не стримував емоцій після поразки в Лізі чемпіонів Азії, розкритикувавши гравців.

Головний тренер саудівського Аль-Іттіхада Сержіу Консейсан не стримався у критичній оцінці гри своєї команди після виїзної поразки у Лізі чемпіонів Азії. Його підопічні поступилися катарському Аль-Духаїлю з рахунком 2:4. Примітно, що команда португальського фахівця програвала 0:4, але наприкінці матчу змогла відіграти два м'ячі.

Консейсан висловив своє глибоке розчарування на післяматчевій пресконференції.

"На полі були лише гучні імена, а не команда. Таке в моїй кар'єрі вперше. Мені 51 рік, і, чорт забирай, я все ще можу бігати в тому темпі, який сьогодні показали мої гравці. Сподіваюся, що вболівальники зможуть пробачити нам цей виступ. Це все, що я можу сказати", — наводить слова тренера TMW.

На даний момент Аль-Іттіхад, маючи 6 очок після п'яти матчів, посідає восьме місце у західній зоні, що дозволяє йому поки що потрапляти до плей-оф турніру.