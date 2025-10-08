Інше

Після невдалого сезону з Міланом португалець продовжить кар’єру в Саудівській Про-лізі.

Саудівський Аль-Іттіхад офіційно призначив Сержіу Консейсан головним тренером команди. Контракт з 50-річним португальським фахівцем підписано до літа 2027 року.

Останнім місцем роботи Консейсан був італійський Мілан. Під його керівництвом "россонері" провели 31 матч, у яких здобули 16 перемог, п'ять нічиїх і 10 поразок. Тренеру вдалося вивести команду до фіналу Кубка Італії, де Мілан поступився Болоньї.

Втім, клуб не зміг пробитися до єврокубків на сезон-2025/26, і тому вкінці сезону Консейсан залишив свою посаду.

Наразі Аль-Іттіхад посідає третє місце в чемпіонаті Саудівської Аравії, маючи дев'ять очок після чотирьох турів. Наступний матч команда зіграє 17 жовтня проти Аль-Фейхи.